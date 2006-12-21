Тернопільська міліція відхрестилася від водія, який збив двох студенток

У тернопільській міліції спростовують інформацію, що водій, який збив двох дівчат у місті, має відношення до правоохоронних органів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласного управління міліції Сергій ШВОРНІКОВ, наїзд скоїв працівник фірми “Діана” Б., який їхав власним автомобілем “Ауді”.

“Затриманий не є ні працівником міліції, ні податківцем”, - підкреслив С.ШВОРНІКОВ.

На його думку, конфлікт з очевидцями ДТП виник після того, як затриманого посадили в автомобіль ДАІ, щоб задокументувати ДТП.

За його словами, люди після цього обступили автомобіль і почали вимагати видати їм винуватця аварії. Коли ж правоохоронці відмовились це робити, люди намагалися крізь вікно витягнути чоловіка.

“Здебільшого це були молоді люди, студенти ПТУ, серед них було чимало нетверезих”, - зауважив С.ШВОРНІКОВ.

Він повідомив, що цих нетверезих молодиків, які кидали пляшками з-під пива у натовп та автомобіль ДАІ, і було затримано та доставлено в райвідділ. Після складення протоколу про хуліганство їх відпустили, запевнив С.ШВОРНІКОВ.

Він також повідомив, що потерпілих ні серед правоохоронців, які відтісняли людей, ні серед свідків аварії немає.

Два автомобілі, які перекинули свідки аварії, уже забрані з проїжджої частини. Загалом у зв’язку з інцидентом рух на вулиці Текстильній був паралізований близько 1,5 години.

Близько 100 осіб до ночі стояли під стінами міськвідділу міліції і кричали “Ганьба!”. Аби стабілізувати ситуацію, перший заступник начальника обласного управління міліції Мирослав СВИСТУН з ініціативною групою направився у міську лікарню №1, аби ті переконалися, що дівчата не загинули.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері у Тернополі було скоєно наїзд на двох студенток, які переходили дорогу.

Свідки події стверджували, що за кермом був правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння. Обурені очевидці ДТП перекинули автомобіль водія, який збив дівчат, а також автомобіль ДАІ, що прибув на місце події.

Після цього близько 150 людей пішли до міського відділу міліції, вимагаючи покарати винуватця аварії, та відпустити людей, яких, як вони стверджують, затримали ОМОНівці на місці події, відганяючи свідків ДТП від машин.

Представник правоохоронних органів, який вийшов до людей, запевнив, що винуватець ДТП затриманий, а жодних свідків аварії не затримували.

За даними правоохоронців, дівчата, яких збив правоохоронець, залишилися живі, хоча їхній стан критичний, вони перебувають у реанімації.