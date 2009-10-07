"Просвіту" хочуть викинути з офісу?

Одеська обласна рада має намір виселити обласне об’єднання Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка з орендованого приміщення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови одеської «Просвіти» Олександра СТЕПАНЧЕНКА.

Зокрема, за його словами, «чиновники Одеської облради мають намір викинути товариство «Просвіта» на вулицю і позбавити українців Одещини задовольняти свої національно-культурні потреби».

Як зазначив О.СТЕПАНЧЕНКО, Господарський суд Одеської області вже призначив на 12 жовтня слухання позову облради про виселення об’єднання «Просвіти» з орендованого приміщення на вул. Пушкінській, 19. Мотивує обласна влада звернення до суду заборгованістю членів об’єднання «Просвіта» за оренду офісу в розмірі 34 тис. грн.

Між тим просвітяни уже неодноразово роз’яснювали обласним чиновникам, що просто не спроможні щомісяця сплачувати оренду офісу за тарифом комерційної структури - понад 4 тис. грн. Адже йдеться про просвітницьку, а не прибуткову діяльність: в офісі функціонує бібліотека новинок української літератури, проводять репетиції самодіяльні дитячі та молодіжні гуртки, діє музей «Спадщина», влаштовуються виставки арт-галереї «Українська світлиця», збираються активісти українських організацій, підкреслив керівник одеської «Просвіти».

«Викликає подив, чому українське товариство «Просвіта» змушують платити за оренду за «комерційними» тарифами, - акцентується в заяві правління громадської організації, - в той час як болгарському, польському, єврейському, грецькому та іншим національно-культурним товариствам Одеси й області нараховують орендну плату за пільговим тарифом, що становить 1 гривню на рік». Причому ухвалу про різке підвищення плати за оренду офісу було прийнято рік тому, коли обласна рада змусила об’єднання «Просвіта» переукласти договір про оренду офісу з управлінням з питань майнових відносин облради, підкреслив О.СТЕПАНЧЕНКО.

«Наведу лише останні з подібних рішень, - уточнив в інтерв’ю УНІАН О.СТЕПАНЧЕНКО. - Зокрема, 28 січня поточного року облрада надала таку пільгу Конгресу болгар України - з оплати оренди офісу площею 35 кв. м на вул. Канатній, 83, «громадській організації «Обласна рада миру» – з оплати оренди офісу площею 203 кв. м на вул. Бєлінського, 5. Одеська міськрада надала таку ж пільгу плату громадській організації «Спілка поляків України», що орендує офіс площею 166 кв. м на вул. Старопортофранківській, 91 та іншим громадським організаціям».

О.СТЕПАНЧЕНКО переконаний, що «дії чиновників свідчать про планомірне та цілеспрямоване нищення головного центру українства на Одещині», бо «декому не до вподоби активна діяльність «Просвіти», спрямована на утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам`яті, формування національної свідомості».

У свою чергу начальник Управління з питань майнових відносин облради Юрій ЗАГОРУЙКО в інтерв’ю УНІАН мотивував звернення облради з позовом до суду про виселення «Просвіти» тим, що «в громадської організації є заборгованість за оренду – раз, не зроблено спроб отримання пільги – два, не робила «Просвіта» і спроб реструктуризації заборгованості чи складення графіка її погашення».

Всупереч цьому Ю.ЗАГОРУЙКО підтвердив, що після звернення «Просвіти» депутатська комісія з питань спільної власності територіальних громад обласної ради обговорювала проект рішення про надання обласному об’єднанню пільги з оплати оренди, однак «на погоджувальній раді депутати-ініціатори проекту цього рішення не змогли відстояти свою позицію на погоджувальній раді фракцій і президії обласної ради».

Голова облради Микола СКОРИК прокоментував ситуацію лаконічно: «Щоб запобігти судовій тяганині, керівництву «Просвіти» треба було цим питанням перейматися. Тоді не було б відмови в наданні пільги, бо питання про надання пільг пов’язане з недоотриманням обласним бюджетом певних коштів. Великих чи малих – це вирішувати депутатам».