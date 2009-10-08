Долар на міжбанку пішов у ріст

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,3620/8,3940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2821/0,2838, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 12,3610/12,4030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4780/1,4782 (середа – 1,4712/1,4714).

В середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,0200.