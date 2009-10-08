Глава МОЗ упевнений, що Україна не буде лідером у поширенні СНІДу

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ упевнений, що за підсумками 2009 року Україна не буде лідером у поширенні СНІДу. Про це він заявив в інтерв’ю журналу WeeklyUA.

Зокрема, міністр погодився з тим, що за темпами поширення ВІЛ-інфекції Україна до останнього часу займала одне з перших місць серед європейських країн. Та, говорить В.КНЯЗЕВИЧ, “починаючи з 2008 року, ми бачимо перші позитивні результати роботи МОЗ у цьому напрямку. По-перше, у нас відбувається стабілізація смертності від СНІДу. По-друге, скоротилося зараження дітей. Зараз тільки в 7% випадків інфікування дитини хворою матір’ю, тоді як раніше цей показник становив до 40%... Ми почали лікувати хворих і вагітних жінок, тому тепер СНІД передається меншій кількості дітей”.

В.КНЯЗЕВИЧ зауважив, що “таку тенденцію високо оцінила ООН, де я виступав з доповіддю. Україну ставили як приклад”.

Глава МОЗ “упевнений, що за підсумками 2009 року Україна не буде лідером у поширенні СНІДу. Це дуже нелегка робота, тому що хворі на СНІД, як правило, складний контингент (наркомани, асоціальні елементи). Ці люди не хочуть лікуватися, їм важко поставити діагноз. Наше завдання - виявити хворих, створити реєстр і змусити їх лікуватися”.

В.КНЯЗЕВИЧ відзначив, що зараз національну програму боротьби зі СНІДом фінансує здебільшого держава, а не Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, як це було раніше. Держава поступово бере на себе відповідальність за лікування хворих і боротьбу з цією недугою.

За словами міністра, цього року на боротьбу зі СНІДом держбюджет виділив, приблизно, 180 млн. грн., до того ж Глобальний фонд продовжує надавати допомогу. Тому сьогодні пацієнти в більшості випадків забезпечені необхідними препаратами.

При цьому, у відповідь на зауваження, що експрес-тести для перевірки крові на СНІД цього року не поставлялися у пологові будинки, на станції переливання крові, В.КНЯЗЕВИЧ сказав, що “цю проблему вже вирішили. Зараз експрес-тести є у всіх регіонах країни, але вирішували ми її майже півроку”, оскільки всі закупівлі МОЗ проводяться через тендери.