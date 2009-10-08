Курс долара в обмінниках столиці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,35 грн./дол., продають – по 8,41 грн./дол. Курс майже не змінився, порівняно з 7 жовтня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,38 грн./дол., продажу – в межах 8,39-8,45 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 7 жовтня, і сьогодні становить 12,29/12,44 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,17-12,39 грн./євро, продажу – в межах 12,37-12,70 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 7 жовтня, підвищився на 0,3% і становить 0,2713 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2835 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2078-0,279 грн./рубль, продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,34 грн./дол., продажі – 8,40 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,37 грн./дол., продажу – в межах 8,38-8,45 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився з 7 жовтня і сьогодні становить 12,29/12,43 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,18-12,35 грн./євро, продажу – в межах 12,37-12,70 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно із 7 жовтня, підвищився на 0,7% і становить у середньому 0,2682 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2842 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2078-0,278 грн./рубль, продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,30/8,45 грн., євро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,45 грн., євро – 12,00/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,23/8,40 грн., євро – 12,10/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,769894, до російського рубля – 0,26896.