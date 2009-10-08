Невідомі побили помічника гендиректора "Авіанта": Васильєв - у реанімації

Невідомі жорстоко побили помічника гендиректора заводу "Авіант" Івана Васильєва.

Це сталося вранці біля під`їзду його будинку, повідомило інформоване джерело, близьке до керівництва "Авіанта" .

Наразі Іван Васильєв знаходиться у реанімації. Стан характеризується як важкий.

За інформацією джерела, Іван Васильєв займався питанням співпраці з органами КРУ і прокуратури у розслідуванні розкрадань колишнім керівництвом заводу сотень мільйонів гривень на підприємстві.

Як повідомлялося раніше , спільна комісія Міністерства промислової політики, КРУ та прокуратури розслідує факти розкрадання майна, зловживання службовим положенням і нецільового використання державних коштів колишнім керівництвом підприємства.

Комісія має закінчити свою роботу в першій декаді жовтня.

Раніше повідомлялося про погрози розправи на адресу голови концерну "Антонов", генконструктора АНТК "Антонов" Дмитра Ківи та в.о. гендиректора заводу "Авіант" Миколи Підгребельного у зв`язку з приєднанням Київського авіаційного заводу "Авіант" до АНТК "Антонов" і ревізії фінансово-господарської діяльності "Авіанта".

Економічна правда