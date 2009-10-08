Ющенко: жителі Криму є громадянами України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не допустить закриття україномовної газети «Флот України» – видання Військово-морських сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Криму.

«Я не дозволю закрити цю газету. Я даю доручення сьогодні і командувачу, і виконувачу обов`язків міністра (оборони) дати категоричну відповідь першому віце-прем`єр-міністру (ТУРЧИНОВУ) про неприпустимість проведення закриття українських газет», – сказав Президент.

На його думку, «ініціатива уряду повинна полягати в тому, як замість однієї україномовної газети в Криму зробити десяток».

Президент підкреслив, що за всіх обставин, які сьогодні є у Криму, зокрема, присутності українського флоту, уряд мав би навпаки робити все для збільшення україномовних видань, у тому числі відомчих.

«Це зворотня політика, ніж та, яку проводить Президент країни, і якої потребують, переконаний, громадяни України, що проживають у Криму», - сказав В.ЮЩЕНКО, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Він висловив переконання, що джерела фінансування газети «Флот України» будуть знайдені поза урядом.

За його словами, видання в Криму газети українською мовою є принциповим з точки зору демонстрації української присутності на цій території.

В.ЮЩЕНКО заявив, що політики, які виступають проти української мови, перебувають в опозиції до громадян України. «Хочу чітко і ясно заявити, і в Криму особливо: немає мови – немає нації, немає мови – немає держави. Паралель проста і паралель ясна: ті, хто працюватиме проти українського слова, проти української мови, працюватиме в опозиції до політики (нинішнього) Президента, працюватиме в опозиції до свого народу», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави зазначив, що жителі Криму, незалежно від етнічного походження, є громадянами України.