4% жителів Севастополя стоять на обліку в психіатричній лікарні

4% жителів Севастополя перебувають на обліку в міській психіатричній лікарні, при цьому «на тлі інших регіонів України Севастополь виглядає добре», заявив головний лікар міської психіатричної лікарні Георгій КАДОМЦЕВ в інтерв`ю Севастопольській державній регіональній телерадіокомпанії.

За словами Г.КАДОМЦЕВА, «у нас в Севастополі є позитивна тенденція - зниження хворих з розумовою відсталістю. Тобто, почали народжуватися здоровіші діти».

Однак, сказав він, «психічний стан здоров`я севастопольців нас не задовольняє жодною мірою. Досить сказати, що у нас на обліку перебуває 15 тисяч 245 хворих, це 4% населення міста. З них з приводу психічних захворювань - 9 тисяч 204 особи, дітей - 1 тисяча 256 (зокрема 120 дітей-інвалідів), підлітків - 380, інвалідів-дорослих - 1 тисяча 700 людей».

Крім того, як повідомив головний лікар, «у наркологів міста на обліку перебуває більш як 6 тисяч осіб. Причому з наркоманією - 1 тисяча 67, решта - хворі на алкоголізм. І це нас украй турбує. Це ще до нас потрапляють найбільш важкі випадки».

Разом з тим, як відзначив Г.КАДОМЦЕВ, «на тлі інших регіонів України Севастополь виглядає добре». Коментуючи наведені нещодавно одним харківським ученим дані про те, що «в Севастополі найвища захворюваність на наркоманію», Г.КАДОМЦЕВ відзначив: «Ми знаємо, у нас найвища захворюваність на алкогольні психози. П`ють однаково, наркотиків вживають однаково. У нас прекрасне виявлення. От за рахунок виявлення ми так виглядаємо на тлі інших регіонів».