Газпром планує зайняти 10% газового ринку США

"Газпром" розраховує протягом чотирьох-п`яти років зайняти до 10% ринку природного газу США, повідомив заступник голови правління "Газпрому", голова "Газпромекспорту" Олександр Медведєв у четвер журналістам в Буенос-Айресі, де він бере участь у XXIV Світовому газовому конгресі.

"Думаю, що 4-5 років - це нормальний термін, щоб досягти частки в 10% на ринку газу в США", - сказав Медведєв.

США - найбільший світовий споживач газу. Російський газовий холдинг почав постачання газу до США 2 жовтня. Його дочірня компанія Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. оголосила про початок продажів природного газу в Північній Америці.

Як заявив президент Gazprom Marketing & Trading USA Джон Хаттенберген, укладені компанією угоди дають їй змогу постачати більш як 350 мільйонів кубічних футів газу на день по всій території США протягом найближчих трьох-сімох років.

Медведєв зауважив, що ринок США більш лібералізований, ніж у Великій Британії, де "Газпром" діяв в останні роки, що "надає додаткові можливості".

Філії групи "Газпром" також експортують до Північної Америки скраплений природний газ з проекту "Сахалін-2".

РІА "Новости"