У металобрухті виявили 9 авіабомб
23:32, 08 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення з Львівщини
7 жовтня під час здійснення працівниками міліції перевірки пункту прийому металобрухту, який розташований на території заводу бетонних виробів у Червонограді Львівської області, було виявлено 9 авіаційних бомб часів Другої світової війни.
Про це повідомив УНІАН в.о. начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ.
На даний час усі авіабомби вилучено та вивезено за межі міста. Правоохоронці з‘ясовують походження небезпечних знахідок та перевіряють діяльність пункту прийому металобрухту.
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