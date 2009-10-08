У металобрухті виявили 9 авіабомб

7 жовтня під час здійснення працівниками міліції перевірки пункту прийому металобрухту, який розташований на території заводу бетонних виробів у Червонограді Львівської області, було виявлено 9 авіаційних бомб часів Другої світової війни.

Про це повідомив УНІАН в.о. начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ.

На даний час усі авіабомби вилучено та вивезено за межі міста. Правоохоронці з‘ясовують походження небезпечних знахідок та перевіряють діяльність пункту прийому металобрухту.