"Мотор Січ" планує вже цього року збільшити виробництво на 17-18%

ВАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) планує в 2009 році обсяг виробництва збільшити на 17-18%, порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сьогодні в Запоріжжі голова ради директорів підприємства В’ячеслав БОГУСЛАЄВ.

Також за його словами цього року отримання чистого прибутку очікується на рівні 250-260 млн. грн.

Крім того, за словами В.БОГУСЛАЄВА, в 2010 році підприємство планує збільшення виробництва на 40%, порівняно з поточним роком.

Довідка УНІАН. ВАТ "Мотор Cіч" – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% авіаційних двигунів, які експлуатуються в Росії .