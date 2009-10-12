Завтра в Україні до плюс 27°

У вівторок, 13 жовтня, в Україні температура повітря вдень прогріється до 17-22°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в західних областях буде хмарно; очікуються дощі, вранці та вдень - дуже сильні, в горах з мокрим снігом; температура протягом доби - 6-11° тепла, в Карпатах - близько 0°.

На решті території хмарно з проясненнями; часом дощ, місцями гроза, на Вінниччині та Житомирщині вранці та вдень очікується сильний дощ, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї - без опадів. Температура вночі становитиме 7-12°, на півдні - до 16°, вдень - 17-22°, у південній та східній частині - 22-27°.

Вітер в Україні південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с, місцями, крім східних областей, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12° тепла, вдень - 17-22°.

У Києві хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 9-11° тепла, вдень - близько 20°.