На місці вбивства Гонгадзе знайшли дитячий труп і два жіночих

У Білоцерківському районі Київської області, де було виявлено фрагменти черепа журналіста Георгія Гонгадзе, знайдено останки ще 12 людських тіл.

Про це в інтерв‘ю Бі-Бі-Сі повідомив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

Він підтвердив поширену тижневиком “Дзеркало тижня” інформацію про те, що поруч із черепом, який, як встановили українські експерти, належить Г.Гонгадзе, слідчі відкопали кістки ще двох людей.

Також Ю.БОЙЧЕНКО підтвердив, що в Сухолісах, де досі шукають фрагменти одягу журналіста, виявлено останки ще 6 людей.

Більше того, Ю.БОЙЧЕНКО назвав неповною інформацію газети.

“Вони посилаються на невідомі джерела і на непідтверджену інформацію. Ви бачите, там немає ані прізвища, ані джерела, звідки вони отримали цю інформацію. А насправді на місці розшуку предметів одягу та інших предметів, які б могли належати Георгію Гонгадзе, де й досі проводяться розкопки в районі села Сухоліси, де він був вбитий, знайдено десять трупів”, - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

За його інформацією, сім з них чоловічих, два жіночих і один дитячий. Ці трупи за візуальними попередніми даними поховані там 40-50 років тому. Усі вони передані на судово-медичну експертизу в рамках кримінальної справи.

“Там візуально встановлено за кольором кістки, але різні кліматичні умови, різна глибина їх захоронення може вплинути, тому фахівці проводять дослідження із застосуванням найсучасніших технологій. І тільки після їхніх висновків можна говорити про термін їхнього захоронення”, - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

“Біля села Довгалівське, де знайдено череп, також вилучено з землі рештки, що можуть належати двом особам, які також передані судово-медичним експертам для дослідження в рамках кримінальної справи. Отже, віднайдено залишки трупів дванадцяти чоловік, а не шести”, - повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

На запитання, чи передані останки черепа Г.Гонгадзе на експертизу до США, як обіцяв генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, Ю.БОЙЧЕНКО відповів: “Це питання на стадії домовленостей уже пройшло, але процедурно ще не відбулося. Домовленості вже є, а виконання найближчим часом очікуємо”.