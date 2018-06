Акціонери компанії «Союз-Віктан» звинувачують один одного в шахрайстві

Американські компанії Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., і Firebird Avrora Fund, Ltd. звинувачують американські Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а також ING Bank N.V. (британське відділення) у шахрайстві. Всі компанії є акціонерами компанії «Союз-Віктан».

Така інформація розміщена на американському юридичному порталі justia.com.

У січні 2009 року було подано позов із боку Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., і Firebird Avrora Fund, Ltd. до Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank N.V. (британське відділення) про можливе шахрайство при приватній операції з продажу акцій «Союз-Віктан». Позов було поданодо Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

Компанії Firebird стверджують, що відповідачі свідомо ввели їх в оману щодо ринкового стану компанії «Союз-Віктан» з метою продажу якомога більшого пакета акцій української компанії.

Водночас відповідачі просили суд припинити слухання з причин нездатності звинувачення сформулювати юридично достатнє федеральне звинувачення, відсутність додаткової юрисдикції й недоцільності вибору місця проведення слухань. 14 липня 2009 року Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка припинив слухання з цієї причини.

Судовий розгляд буде продовжено в Лондонському суді.

Довідка УНІАН. «Союз-Віктан» (Україна) - найбільший вітчизняний виробник алкогольних напоїв, українська частка групи компаній «Союз-Віктан». Компанія заснована в 1994 році. Основне виробництво зосереджено в Криму.