Top-10 авторитетів у світі бізнесу

Журнал Forbes назвав десять імен, чиє слово має найбільшу вагу в світі бізнесу, до списку ввійшли три мільярдери з рейтингу найбагатших людей планети, шість економістів і один журналіст, повідомляє РІА "Новости".

На першому рядку рейтингу бізнес-гуру - Сі Кей Прахалад, академік Університету штату Мічіган, який присвятив свої праці відповідальності бізнесу та його ролі в боротьбі з голодом і бідністю в світі.

За ним ідуть нобелівський лауреат, професор Прінстонського університету Пол Кругман, який дає точні економічні прогнози в непевні часи рецесії, а також У.Чен Кім і Рене Моборн, академіки школи бізнесу European Institute of Business Administration, автори економічного бестселера "Стратегія блакитного океану", присвяченого переосмисленню конкурентного бізнес-середовища.

Серед бізнесменів найвпливовішою персоною названий президент і генеральний директор американської компанії Apple 54-річний Стів Джобс (четверта позиція в загальному рейтингу). Менеджер, чутки про здоров`я якого розбурхують фондові ринки, продовжує вести свою компанію до нових висот, пропонуючи на ринок революційні продукти, що підкорюють світ. Перша поява Джобса на публіці нинішньої осені після того, як він переніс унікальну операцію з трансплантації печінки, викликала в залі овацію публіки.

Серед найвпливовіших економістів, поради яких діловий світ цінує на вагу золота, - лауреат Нобелівської премії миру за 2006 рік Мухаммед Юнус, який заснував "Банк для бідних" Grameen, академік Університету Норсвест Філіп Котлер, який написав "Біблію маркетингу”, і Гері Хемел, автор багатьох книг, економічний консультант і автор некомерційного інтернет проекту Mlab, мета якого: зробити відкритішими світові ринки.

Найбагатша людина в світі, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, потрапив на сьомий рядок рейтингу. Гейтс був наймолодшою людиною в світі, яка самотужки склала мільярдний статок - у 31 рік. Філантропія додає авторитету навіть людині, на рахунку у якої більше 40 мільярдів доларів, вважає Forbes. Найбагатша людина планети - не тільки теоретик, а й практик "соціально відповідального капіталізму". Девіз добродійного фонду Гейтсів - "Кожне життя має рівну цінність".

У списку гуру для світу бізнесу фігурує один представник журналістського цеху. Це колумніст журналу New Yorker 46-річний канадець Малколм Гледвіл. Експертне співтовариство оцінило його три книжки та статті як "криниця мудрості".

Ще один мільярдер, який фігурує в списку найяскравіших мислителів ділового світу, - засновник Virgin Group Річард Бренсон. Любитель екстравагантного PR проголосив еру масового космічного туризму, заявивши про себе як про поборника "зеленого" способу життя і про готовність вкладати сили і кошти в екологічні технології. Бренсон інвестує мільйони доларів у розробки чистого палива для своїх ракетопланів, які незабаром понесуть на орбіту Землі космічних туристів.