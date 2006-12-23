Ющенко з митрополитом Володимиром обговорили як духовне, так і матеріальне

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Предстоятелем Української православної церкви митрополитом Володимиром та єпископатом Української православної церкви.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, під час зустрічі обговорювалися питання відносин між державою і церквою, а також міжправославних відносин в Україні.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив, що як глава держави зацікавлений у налагодженні конструктивної співпраці між державою і церквою. «Коли ми говоримо про відносини Держава – Церква, я їх бачу як виключно партнерські», – наголосив він.

Говорячи про питання міжконфесійних відносин в Україні, глава держави зазначив, що шлях до подолання розколу українського православ’я – Українська Помісна православна церква. Президент переконаний, що це могло б зміцнити українську державність як таку. «Проблематика гармонізації міжконфесійних відносин і проблематика становлення Української держави для мене є поняттями тотожними, принаймні взаємопов’язаними», – наголосив глава держави. Він висловив переконання, що побудова Помісної церкви – «світла мета, про яку мріє кожна духовна особа і кожен віруючий». «Переконаний, що всі розуміють, що це обов’язково відбудеться», – додав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави підкреслив, що довкола цього питання існує багато спекуляцій і непорозумінь. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що Помісна церква – «ідея не проти когось, це ідея, як зібрати докупи українців, можливо, найбільш духовно відданих ідеї соборної України». «Це дорога національної ваги, а не питання, що стосується купки людей», – сказав він.

При цьому Президент підкреслив, що, безперечно, на цьому шляху існує «ряд складнощів і небезпек». І реалізація цієї ідеї неможлива без зміни «політики взаємного міжконфесійного ігнорування і взаємних нападів, на політику взаємоіснування та толерантності».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що зрозумілим є те, що цю дорогу повинні пройти самі віруючі, без втручання держави. «Це питання – виключно діалогу церков і віруючих. Водночас держава у цьому процесі може бути стороною, яка не формуватиме штучні бар’єри і перепони, а формуватиме толерантну атмосферу у цьому діалозі», – наголосив Президент.

На зустрічі також були обговорені складні питання розвитку УПЦ. Зокрема, йшлося про виділення земельних ділянок для побудови храмів, реституцію церковного майна, взаємовідносини єпископату та органів влади на місцях.