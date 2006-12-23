Ющенко з митрополитом Володимиром обговорили як духовне, так і матеріальне

19:53, 23 грудня 2006
Суспільство
801

У зустрічі брали участь єпископи УПЦ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із Предстоятелем Української православної церкви митрополитом Володимиром та єпископатом Української православної церкви.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, під час зустрічі обговорювалися питання відносин між державою і церквою, а також міжправославних відносин в Україні.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив, що як глава держави зацікавлений у налагодженні конструктивної співпраці між державою і церквою. «Коли ми говоримо про відносини Держава – Церква, я їх бачу як виключно партнерські», – наголосив він.

Говорячи про питання міжконфесійних відносин в Україні, глава держави зазначив, що шлях до подолання розколу українського православ’я – Українська Помісна православна церква. Президент переконаний, що це могло б зміцнити українську державність як таку. «Проблематика гармонізації міжконфесійних відносин і проблематика становлення Української держави для мене є поняттями тотожними, принаймні взаємопов’язаними», – наголосив глава держави. Він висловив переконання, що побудова Помісної церкви – «світла мета, про яку мріє кожна духовна особа і кожен віруючий». «Переконаний, що всі розуміють, що це обов’язково відбудеться», – додав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави підкреслив, що довкола цього питання існує багато спекуляцій і непорозумінь. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що Помісна церква – «ідея не проти когось, це ідея, як зібрати докупи українців, можливо, найбільш духовно відданих ідеї соборної України». «Це дорога національної ваги, а не питання, що стосується купки людей», – сказав він.

При цьому Президент підкреслив, що, безперечно, на цьому шляху існує «ряд складнощів і небезпек». І реалізація цієї ідеї неможлива без зміни «політики взаємного міжконфесійного ігнорування і взаємних нападів, на політику взаємоіснування та толерантності».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що зрозумілим є те, що цю дорогу повинні пройти самі віруючі, без втручання держави. «Це питання – виключно діалогу церков і віруючих. Водночас держава у цьому процесі може бути стороною, яка не формуватиме штучні бар’єри і перепони, а формуватиме толерантну атмосферу у цьому діалозі», – наголосив Президент.

На зустрічі також були обговорені складні питання розвитку УПЦ. Зокрема, йшлося про виділення земельних ділянок для побудови храмів, реституцію церковного майна, взаємовідносини єпископату та органів влади на місцях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter