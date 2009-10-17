Горів склад отрутохімікатів під Джанкоєм: випари можуть досягти міста

За 15 км від Джанкою(Крим), в районі станції «Утішне» горів склад з отрутохімікатами.

Влада міста побоюється, що отруйні пари можуть досягти населеного пункту.

«Пожежу загасили, однак йдуть пари, які, можливо, досягнуть міста», - повідомило УНІАН джерело у мерії.

За його словами, загоряння сталося сьогодні вночі, а вогонь загасили близько 8-ї години ранку.

«Причину (виникнення пожежі) поки не встановлено», - зазначив чиновник.

Він також повідомив, що готується звернення до жителів Джанкоя.

«Хочемо народ попередити, щоб менше перебували на вулиці, сиділи вдома із закритими кватирками», - сказало джерело.

При цьому чиновник зазначив, що поки що вітер дме не в бік Джанкою.

«Він західний і південно-західний. Але про всяк випадок ми готуємося (попередити жителів міста), всяке може бути», - заявив чиновник.