Горів склад отрутохімікатів під Джанкоєм: випари можуть досягти міста
Готується звернення до жителів
За 15 км від Джанкою(Крим), в районі станції «Утішне» горів склад з отрутохімікатами.
Влада міста побоюється, що отруйні пари можуть досягти населеного пункту.
«Пожежу загасили, однак йдуть пари, які, можливо, досягнуть міста», - повідомило УНІАН джерело у мерії.
За його словами, загоряння сталося сьогодні вночі, а вогонь загасили близько 8-ї години ранку.
«Причину (виникнення пожежі) поки не встановлено», - зазначив чиновник.
Він також повідомив, що готується звернення до жителів Джанкоя.
«Хочемо народ попередити, щоб менше перебували на вулиці, сиділи вдома із закритими кватирками», - сказало джерело.
При цьому чиновник зазначив, що поки що вітер дме не в бік Джанкою.
«Він західний і південно-західний. Але про всяк випадок ми готуємося (попередити жителів міста), всяке може бути», - заявив чиновник.