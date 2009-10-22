Операція "Іноземець" пройшла в Одеській області

У Одеській області за десять днів затримали 218 нелегальних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, Центр громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області оприлюднив підсумки 10-денної профілактичної операції під умовною назвою "Іноземець", проведеної в жовтні співробітниками правоохоронних органів регіону.

Також під час операції були затримані учасники трьох організованих груп, встановлено 13 об`єктів, де переховувалися нелегальні мігранти.

Як уточнив керівник ЦГЗ Володимир ШАБЛІЄНКО, «оперативники виявили і притягали до відповідальності 180 фізичних і юридичних осіб, чиї дії сприяли іноземцям-порушникам». Окрім цього, додав він, розкрито два злочини, до яких причетні нелегальні мігранти.

За словами В.Шаблієнка, «в ході операції з виявлення стійких каналів незаконної міграції та притягнення до відповідальності їх організаторів, було задіяно понад дві тисячі правоохоронців». Це викликано процесами, пов`язаними з незаконною легалізацією іноземців і зростаючими масштабами протиправної діяльності. Згідно із статистичними даними, за минулий рік населення Одеси поповнилося 12 тисячами громадян з інших держав.