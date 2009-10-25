У Лаврі освятили храм на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР здійснив чин освячення відреставрованого храму Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість».

Як повідомляє сайт УПЦ, після богослужіння Священноархімандрит Лаври Митрополит Київський і всієї України Володимир звернувся до присутніх зі словами настанови. «Ще одна лампадка запалилася на території Лаври, на території нашої країни. Вона буде підносити до небес прохання всіх тих, хто звертається до Богоматері. Хто сподівається та очікує допомоги від Бога. Нехай Сама Пречиста, на честь якої освячено цей храм, буде першою молитовницею і помічницею у нашому житті та у наших непростих справах сповідання віри і благочестивого життя», - сказав Митрополит ВОЛОДИМИР.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви єпископ Васильківський Пантелеімон провів у новоосвяченому храмі першу Божественну літургію.

Храм, який с давніх часів існував при паломницькій лікарні монастиря, разташований на другому поверсі корпусу № 68 Лаври, що був повернений у монастирське володіння в 2003 році. За кілька років в корпусі були проведені капітальні ремонтні роботи, відновлено бані храму.

Храм «Всіх скорботних Радість» будували поетапно. В 1849 – 1851 роках була зведена двоповерхова будівля з паломницькою лікарнею на другому поверсі. У 1864 – 1866 роках зі сходу добавили двоповерхове крило з храмом ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» на другому поверсі. У 1868 році був встановлений дерев’яний іконостас. У північній палаті стояла дерев’яна модель Успенського собору, в якій зберігався ковчег зі Святими Дарами для причастя хворих.

У радянський період храм втратив оздобу. 6 листопада 2007 року в день ушанування ікони «Всіх скорботних Радість» намісник Лаври архієпископ ПАВЛО освятив бані храму.