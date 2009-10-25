З Преображенської церкви вкрали ікони та Євангеліє

Невідомі викрали з Преображенської церкви у селі Мошни Черкаської області дві дерев`яні ікони та Євангелія 1902 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, в неділю зранку парафіянка цієї церкви, прийшовши до храму, не побачила навісного замка на дверях. Про це жінка одразу повідомила настоятеля церкви.

Отець ОЛЕГ виявив зламаний замок і на інших дверях церкви. Грабіжники винесли з храму дві дерев`яні ікони: "12 апостолів та Спаситель", "Коронування", а також Святе Письмо.

За словами правоохоронців, злодії орієнтувалися на вік ікон, вибираючи найстаріші.

Працівники міліції припускають, що грабіж скоєно вночі. У храмі виявлено кілька речових доказів, які мають вивести на грабіжників. Проте, правоохоронці звертаються до всіх з проханням посприяти у розкритті злочину.