Долар на міжбанку впав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1485/8,1790 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,1470/8,1635 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1400/8,1550 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2782/0,2795 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2784/0,2792 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,275 рублів за долар (-0,0125).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,4738/1,4740 дол./євро, а на 15:00 зросли до 1,4751/1,4783 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0070/12,0540 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 12,0110/12,0330 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні підвищилися до 12,0180/12,0460 грн./євро.