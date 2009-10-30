Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН здивований заявою в.о. міністра фінансів, який рекомендує Кабміну не виконувати закон про підвищення соцстандартів, якщо його підпише Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це В.ЛИТВИН заявив учора журналістам на прес-конференції в Кременчуку Полтавської області.

«Він заявив, що рекомендуватиме Кабміну не виконувати закон. Хто він такий? У такому разі, потрібно рекомендувати Генпрокуратурі привести його до тями. Ото ще великий начальник», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет Міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня було оприлюднено заяву Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив сподівання, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Учора, 28 жовтня, Президент заявив, що не ветуватиме закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».