За даними Міністерства охорони здоров’я, пандемічний грип А/H1N1 вражає, передусім, молоде працездатне населення. Вік більшості померлих сягає від 20 до 50 років, є і випадки смерті двох дітей.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА щодо ситуації, яка склалася внаслідок розповсюдження вірусу А/H1N1 Каліфорнія в Україні. (УНІАН: станом на 30 жовтня на ГРВІ в Україні захворіли більш як 81 тис. людей, померли 33 особи).

За словами міністра, особливістю епідпроцесу є ураження вагітних з трагічними наслідками – загибеллю плоду, а у двох випадках і матері.

Взагалі групами ризику захворювання є люди працездатного віку, вагітні, діти раннього віку та особи похилого віку, які, як правило, не вражаються масово, але мають високий ризик ускладнень та смертності, наголошує міністр.

Ускладнюється перебіг захворювань у разі наявності супутніх серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання, цукрового діабету, послаблення імунної системи, ожиріння тощо.

За словами міністра, друга особливість вірусу – швидке розповсюдження по території. Випадки вже реєструються у Вінницькій, Хмельницькій, Закарпатській, Рівненській областях.

Третя – блискавичний перебіг від початку до розвитку нетипової пневмонії, яка у разі виникнення дуже важко піддається лікуванню.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, лікарі-практики бачили клінічну картину вірусної пневмонії, лабораторне підтвердження діагнозу є, на жаль, технологічно досить складним, тривалим по часу. Однак, на сьогодні, маючи попередні результати лабораторних досліджень, ми можемо говорити про поширення в Україні вірусу грипу (А H1N1 Каліфорнія), пандемія якого сьогодні охопила країни світу.

Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі вже зареєстровано 417 тис. 813 тільки лабораторно підтверджених випадків захворювань людей, викликаних пандемічним вірусом (А/H1N1 Каліфорнія), з них 5 тис. 455 закінчилися смертю пацієнтів, повідомив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він повідомив, що сьогодні вночі провів у Тернополі нараду керівників управлінь охорони здоров’я, наукових установ, головних державних санітарних лікарів та представників місцевої виконавчої влади районного, міського та обласного рівнів західного регіону.

За його словами, дані розвитку епідпроцесу в уражених областях, клінічна картина перебігу захворювання, попередні результати лабораторних досліджень дозволяють з високим ступенем достовірності зробити висновок:

По-перше: в Україні розпочався активний епідпроцес на гострі вірусні респіраторні інфекції з циркуляцією збудників як сезонного, так і пандемічного грипу (А/H1N1 Каліфорнія);

По-друге: кількість захворювань в цих областях перевищила епідемічний поріг, що на 2-3 місяці випереджує попередні роки;

По-третє: наявна інформація дає підстави прогнозувати швидке поширення інфекції на всю територію України;

По-четверте: очікується значна кількість захворілих в короткий проміжок часу, з високим відсотком тяжкого перебігу захворювання та кількістю летальних випадків.