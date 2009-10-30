Заступнику Богатирьової дозволили збудувати гараж у Києві

Київська міська рада передала в приватну власність першому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Степану ГАВРИШУ земельну ділянку 0,004 га по вулиці Мельникова, 12, в Шевченківському районі для будівництва індивідуального гаража.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято депутатами Київради 29 жовтня.

Відповідний проект рішення, поданий на розгляд заступником голови КМДА Олександром ЛУЦЬКИМ, підтримали 64 із 98 присутніх в залі депутатів міськради.

Згідно з документами рішення, земельна ділянка забудована. Відведення здійснюється за рахунок частини земель, відведених під територію військового містечка №153 рішенням виконавчого комітету Київської міської ради від 29.10.1948 р.

Відповідне клопотання про відведення землі під гараж С.ГАВРИШ направив в Київраду у жовтні 2005 року.