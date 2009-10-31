Україна та США обговорили енергетичні проекти

У Вашингтоні 28 жовтня відбулося установче засідання .українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, за словами представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, захід відбувся на виконання домовленостей, досягнутих між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ під час візиту останнього в Україну влітку цього року.

З американської сторони співголовою робочої групи став спеціальний посланник з питань енергетики в євразійському регіоні Річард МОРНІНГСТАР, з української сторони - заступник міністра палива та енергетики Сергій ПАВЛУША.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, на установчому засіданні сторони обговорили весь спектр питань, актуальних для України в сфері енергобезпеки. Головну увагу було приділено газовому та нафтовому секторам, сфері ядерної енергетики, а також впровадженню в Україні альтернативної та відновлювальної енергетики.

«Дискусія пройшла в конструктивному руслі, ми визначилися щодо форм подальшої співпраці, обговорили можливості залучення американської сторони до проектів з модернізації ГТС відповідно до спільної заяви, що була зроблена 23 березня у Брюсселі», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він додав, що йшлося також про перспективи активізації співробітництва у нафтовому секторі, зокрема щодо реалізації проекту ЄАНТК та модернізації нафтопереробної галузі. «Особливу увагу сторони приділили взаємовигідному співробітництву в сфері ядерної енергетики», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, американська сторона позитивно оцінила досягнення України за останні чотири роки в енергетичній сфері - насамперед щодо реалізації ініційованих Президентом В.ЮЩЕНКОМ перспективних для нашої держави проектів. Йдеться зокрема про початок практичних дій з модернізації української ГТС, появу в Україні каспійської нафти відповідно до домовленостей президентів України та Азербайджану, початок поставок в Україну альтернативного ядерного палива компанією «Вестінгауз» з 2011 року.

Під час засідання сторони також окреслили плани практичної взаємодії української та американської сторін у контексті подальшого підвищення рівня енергобезпеки України.

Учасники засідання висловилися за важливість уникнення політизації у міжнародному співробітництві у сфері енергобезпеки.