Україна продовжує розробку дешевих дронів, як протидії повітряній загрозі з боку Росії.

Росія продовжує модифікувати свої ударні дрони типу "Шахед". Вони вже літають на реактивних двигунах. Однак Україна вже має у своєму розпорядженні дрони-перехоплювачі, які здатні їх знищувати, заявив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса. Хоча спочатку реактивні "Шахеди" викликали стурбованість через велику швидкість.

Україна продовжує розробляти нові FPV-дрони, які зможуть увійти в "оптимальну" систему ППО, що покриває різні висоти і дистанції, пише Business Insider з його слів. Однак детальні характеристики цих безпілотників і їхня кількість залишаються в секреті.

"Заява Паліси вказує на те, що Київ продовжує роботу над такою технологією для протидії наступному поколінню російських далекобійних ударних дронів", - йдеться в матеріалі.

Російські "Герані" та способи протидії

Нові російські дрони відомі як "Герань-3", вітчизняна версія іранського Shahed-238, одноразового бойового літального апарату. Цей БПЛА оснащений турбореактивним двигуном, що дає йому змогу літати значно швидше, ніж попередня версія "Герань-2", який скопійовано з пропелерного Shahed-136, що є основним елементом масштабних ударів Росії по Україні.

Якщо "Герань-3" здатний розвивати приблизно 185 км/год з дальністю близько 1000 км, то третя версія, за повідомленнями, літає зі швидкістю 370 км/год і має щонайменше таку саму дальність. ЗМІ пише, що ефективна протидія реактивному дрону може стати серйозним завданням для України, яка зазнає труднощів навіть із "Геранню-2", оскільки Росія запускає сотні ударних дронів і приманок одночасно, щоб перевантажити ППО.

Повідомляється, що саме тому Київ працює в посиленому режимі, щоб наростити виробництво FPV-перехоплювачів - дешевих дронів, досить швидких, щоб наздогнати ударний БПЛА і зіткнутися з ним, несучи невелике бойове навантаження. Масове застосування таких невеликих дронів може закрити прогалини в українській ППО і вивільнити більш просунуті системи для боротьби з більш небезпечними загрозами, наприклад, балістичними ракетами.

Дрони-перехоплювачі стали особливо важливими після того, як Росія почала запускати "Шахеди" на більших висотах, щоб протистояти українським розрахункам кулеметів, призначеним для їхнього збивання.

Однак нова швидкість "Герань-3" створює серйозне завдання для українських виробників дронів-перехоплювачів, яким необхідно створювати FPV, що літають удвічі швидше, але водночас досить дешеві, щоб ППО залишалося економічно ефективним.

Використання Росією "Шахедів" - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна нещодавно збила "Шахед" на онлайн управлінні. За словами фахівця в галузі радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, це дає змогу вести розвідку, вражати цілі в русі, а також точніше вибирати місця ударів.

Крім того, ми раніше розкривали набагато більше деталей про новий російський реактивний дрон. Двигун, як і прогнозувалося, китайського виробництва. Він доступний на цивільному ринку.

