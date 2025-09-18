Це явище досить цікаве для тих, хто любить вивчати космос.

У групи астероїдів Арджуна з'явився новий член - Arjuna 2025 PN7. Цей астероїд належить до числа кількох квазімісяців, які майже розділяють земну орбіту навколо Сонця. Десятиліття тому, виявивши і вивчивши першу квазімісяць, астероїд 1991 VG, вчені вирішили, що це інопланетний космічний апарат, пише Wion.

Його помітив проєкт Spacewatch 1991 року: орбіта астероїда була схожа на земну. Тоді це стало справжньою сенсацією, бо він перебував надто близько до Землі. Саме тому дехто навіть вирішив, що це "інопланетний космічний апарат".

Однак подальші спостереження показали, що насправді це був представник раніше невідомого класу об'єктів.

Що являє собою сімейство астероїдів Арджуна

Сьогодні відомо понад 100 астероїдів Арджуна, які розташовані у вторинному поясі астероїдів Арджуна. Він отримав назву на честь популярного персонажа "Махабгарати" - одного з Пандавів. Коли такі астероїди захоплюються Землею, вони стають мінімісяцями. В іншому випадку їх називають квазімісяцями.

Arjuna 2025 PN7 перебуває поруч уже 60 років

Arjuna 2025 PN7 був виявлений 2 серпня обсерваторією Pan-STARRS на Гаваях. Вчені перевірили старі дані, щоб з'ясувати, чи є більш ранні знімки цього астероїда. Знайшли кілька зображень, починаючи з 2014 року. Також з'ясувалося, що він уже понад 60 років перебуває на стабільній орбіті поруч із Землею і пробуде там ще приблизно стільки ж.

Як астероїди Арджуна пов'язані із Землею

Астероїди Арджуна називають квазісателітами, тому що вони рухаються в резонансі із Землею. Вони ніби прив'язані до нашої планети, але при цьому не утримуються її гравітацією. Іноді, однак, Земля все ж захоплює такі астероїди, і тоді вони стають мінімісяцями.

Мінімісяці можуть залишатися захопленими від кількох тижнів до кількох місяців, пишуть автори дослідження Карлос де ла Фуенте Маркос і Рауль де ла Фуенте Маркос. Минулого року у Землі теж був мінімісяць - Арджуна 2024 PT5, який виявився пов'язаний із земною гравітацією 29 вересня 2024 року. Це тривало до 25 листопада.

