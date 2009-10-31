На транспорті вживають термінові протиепідемічні заходи

У Міністерстві транспорту і зв`язку України під головуванням першого заступника міністра Василя ШЕВЧЕНКА відбулася екстрена нарада щодо термінових заходів на залізничному, автомобільному, морському транспорті і в аеропортах України з метою недопущення розповсюдження вірусного захворювання. Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

На переконання В.ШЕВЧЕНКА, в галузі слід вжити екстрених заходів, адже саме в транспорті відбувається масове скупчення людей, які можуть бути носіями хвороби. «У міру своїх можливостей транспортники повинні зробити все, щоб запобігти розповсюдженню вірусного захворювання в країні», - підкреслив він.

Зважаючи на збільшення випадків вірусного захворювання саме на заході України, особлива увага буде приділена Тернопільській, Львівській і Івано-Франківській областям, а також регіонам, в яких виникає передепідемічна ситуація.

Перший заступник міністра наголосив на необхідності обов`язкового виконання заходів Локального плану дій з недопущення розповсюдження вірусу.

У першу чергу, буде ухвалений комплекс заходів на залізниці, в аеропортах і морських портах, в які заходять круїзні судна, а також на підприємствах і установах галузі. Посилений протиепідемічний режим, здійснюються дезинфекційні заходи в місцях масового перебування людей (аеропорти, залізничні і автовокзали, морські і річкові вокзали).

Мінтранс також вже направив звернення до голів обласних і міських державних адміністрацій з проханням поінформувати перевізників усіх форм власності, які забезпечують перевезення пасажирів на міських, приміських і міжобласних маршрутах, про необхідність проведення після кожного рейса дезинфекційної обробки салонів автобусів на автовокзалах, автостанціях і кінцевих зупинках маршрутів. Аналогічні процедури здійснюватимуться в усіх поїздах. Відповідні рекомендації направлені власникам авіаційних і судноплавних компаній.

Крім того, підвищена увага буде приділена попередженню захворювань працівників галузі і безпеки роботи обслуговуючого персоналу, постійно здійснюватиметься медичний (санітарний) післярейсовий огляд. Крім того, активізовані всі можливості галузевих медичних установ для невідкладного обслуговування осіб з ознаками вірусного захворювання.

По кожній підгалузі транспорту і зв`язку працюватимуть оперативні штаби. У разі виявлення захворювання або підозри на захворювання грипом типу А (H1N1) працівники галузі зобов`язані негайно інформувати територіальні установи охорони здоров`я і санепідемстанції.

Міністерство транспорту і зв`язку закликає всіх громадян обмежити пересування, а за перших ознак вірусного або респіраторного захворювання залишатися вдома і терміново звертатися до лікарів.