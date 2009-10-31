На Банковій сподіваються, що МВФ дослухається до аргументів Ющенка

Перший заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК сподівається, що Міжнародний валютний фонд дослухається до аргументів глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора журналістам.

«В мене є тільки одна надія, що МВФ використовує виключно розрахунки, які йому надало Міністерство фінансів… Маю надію, що до арифметичної логіки Президента також дослухаються у МВФ, коли будуть приймати рішення щодо співпраці з Україною», - сказав О.ШЛАПАК.

У Секретаріаті Президента не виключають, що виплата підвищених соціальних стандартів у 2009 році буде забезпечена за рахунок економії коштів з обслуговування державного боргу.

Олександр ШЛАПАК пояснив, що на 2009 рік на обслуговування державного боргу було виділено 10 млрд. грн., а за 9 місяців було використано лише 2 млрд. 243 млн. грн.

Водночас, згідно з бюджетним розписом, за 9 місяців поточного року на обслуговування державного боргу повинно було використати 5 млрд. 578 млн.

Крім того, О.ШЛАПАК пояснив, що за розрахунками Секретаріату Президента, на забезпечення виплат по підвищеним мінімальним зарплатам і пенсіям треба у 2009 році 1 млрд. 320 млн. грн., в той час коли уряд розрахував суму 8,1 млрд. грн.

На 2010 рік, згідно з розрахунками Секретаріату Президента, потрібно 18,3 млрд. грн., згідно з розрахунками уряду - 71,2 млрд. грн.

«Цифри підйомні для нашого бюджету», - підкреслив О.ШЛАПАК. Він також зазначив, що забезпечення прожиткового мінімуму для громадян України є виконанням норм Конституції України.

Крім того, він пояснив, що якщо закон, підписаний сьогодні Президентом України, офіційно вступить в дію пізніше 1 листопада 2009 року, зарплати і пенсії будуть перераховані з 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня, Президент В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Верховна Рада України ухвалила цей закон про підвищення соціальних стандартів 20 жовтня. Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив сподівання, що згаданий закон буде ветований Президентом України.