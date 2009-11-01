Сьогодні вночі Ульянченко зустрічатиме літак з 300 тис. упаковок Таміфлю

Сьогодні вночі до Києва прибуде літак з 300 тисячами упаковок швейцарського препарату Таміфлю.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, о 1-й годині ночі в столичний аеропорт «Бориспіль» зі швейцарського міста Базель прибуде транспортний літак АН-12, який привезе 16-тонний вантаж з 300 тисячами упаковок Таміфлю, що є місячною нормою споживання препарату для всієї України.

І.ВАННИКОВА розповіла, що на виконання доручення Президента міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО провів переговори безпосередньо з виробником препарату «Хоффманн-ля рош».

За результатами домовленостей, для України препарат коштуватиме 67 грн. за одну упаковку, що є спеціальною ціною для країн, які потерпають від грипуA/H1N1 Каліфорнія.

І.ВАННИКОВА повідомила, що Президент доручив оперативно розмитнити вантаж, щоб вже зранку необхідна кількість препарату Таміфлю була доставлена у найбільш постраждалі від грипу західні області України.

Сьогодні вночі літак із вантажем у "Борисполі "зустрічатиме голова Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО.