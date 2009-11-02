Нацбанк відзначає зменшення дефіциту валюти на міжбанку

Національний банк України відзначає зменшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку у жовтні. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

За даними Нацбанку, проти вересня дефіцит валюти зменшився майже на третину.

НБУ відзначає, що за цих умов окремі девальваційні сплески не мали вирішального впливу на загальний тренд поступового зміцнення курсу гривні до долара США. На міжбанківському валютному ринку він зміцнився на 0,5%, а за операціями банків з продажу готівкових доларів США - на 1,7%.

Як повідомляє НБУ, згадана ситуація сприяла зменшенню прямої присутності Нацбанку на валютному ринку, з одночасним зниженням обсягу його валютних інтервенцій. Водночас, тривало проведення регулярних (двічі на тиждень) цільових валютних аукціонів з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами.

За інформацією НБУ, всього у жовтні пройшло дев`ять таких аукціонів, на яких клієнтам банків продавалися долари США (140,7 млн. дол. США), швейцарські франки (4,0 млн. франків) і євро (1,1 млн. євро).

Офіційний курс гривні до долара США у жовтні зміцнився на 0,12% - до 8,00 грн./дол. США. До євро гривня девальвувала на 1,52% - до 11,83 грн./євро, а до російського рубля на 2,42% - до 2,73 грн./10 рублів.