Польські епідеміологи завтра прибудуть до Львова

Польські епідеміологи планують завтра, 3 листопада, прибути в Україну для отримання зразків для дослідження можливої наявності вірусу у хворих українців грипом A/H1N1.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві України у Варшаві.

Співрозмовник агентства відзначив, що експерти прибудуть до Львова, де планують взяти 190 зразків, які планують дослідити на наявність A/H1N1.

«Результати будуть за 24 години», - відзначили у посольстві.

Український дипломат сказав, що у Львові працюватимуть 4-6 польських епідеміологів, зауваживши, що в цьому 800 тисячному місті найскладніша ситуація із захворюванням на грип.

Він відзначив, що польські експерти проведуть дослідження безкоштовно, хоча воно «дуже дороге». За його даними, одна проба коштує «кілька сотень злотих» (долар коштує 2,9 злотих - УНІАН).

Представник посольства також відзначив, що Польща стала першою країною, котра надала Україні допомогу у зв’язку з епідемію грипу.

Він додав, що українська сторона передала список найбільш потрібних медикаментів та медичних засобів, яких не вистачає в Україні, зауваживши, що найбільше потрібні захисні маски.

За його даними, польські власті сьогодні перевіряють запаси ліків та засобів у себе на складах, і вирішують, скільки можуть надати українцям в рамках гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними в Україні за останні два тижні від грипу та ГРВІ померло 67 людей, найбільше з яких у Львівській області (29), котра межує безпосередньо із Польщею.

Сьогодні польські власті заявляли про можливість перевірки на наявність A/H1N1 близько 600 зразків на добу двома дослідницькими інститутами у Пулавах, відзначивши, що справа передачі зразків поки не узгоджена з українськими властями.