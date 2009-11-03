Долар на міжбанку зупинятися не збирається

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги долару США відкрилися котируваннями 8,1890/8,2215, на 12.00 ціни виросли – 8,2270/8,2615 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2796/0,2808, на 12.00 ціни піднялися - 0,2810/23. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12.00 встановився на рівні 29,2574 (+0,0624).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4753/55, а на 1200 упали 1,4696/98. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0770/12,1265, на 12.00 ціни пішли вгору 12,1060/12,1425.