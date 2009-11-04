Новий термінал у львівському аеропорту будуватимуть американці

Переможцем аукціону з будівництва нового терміналу аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» визнано американську компанію IMTC-MEIL.L.C.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу після проведення аукціону повідомив заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

Зазначимо, що до участі в аукціоні було допущено 2 компанії – американська IMTC-MEIL.L.C. і польська ТОВ «АБМ Всхуд».

«Переможець – дуже відома компанія, яка займається керуванням проектами», - сказав О.ДАВИДОВ.

За його словами, ця компанія надала найбільшу плату на аукціоні за право підписання інвестиційного договору з будівництва аеровокзалу у розмірі 4,9 млн. грн., тоді як стартова ціна аукціону була 1 млн. грн. При цьому крок аукціону становив 100 тис. грн.

О.ДАВИДОВ також зазначив, що переможець зобов`язується інвестувати в Львівський аеропорт понад 1 млрд. грн. - кошти, передбачені розробленим проектом нового аеровокзалу. «Думаю, це не остаточна цифра, оскільки компанія управлятиме аеропортом 30 років», - додав він, уточнивши, що договір на управління аеропортом ще не підписано.

За словами голови Державіаадміністрації, договір на управління аеропортом обговорюватиметься, і буде підписано після підписання інвестиційної угоди з переможцем сьогоднішнього аукціону. Водночас, інвестиційну угоду планується підписати за два тижні після аукціону – в документі будуть чітко прописані інвестзобов`язання, після чого будуть залучені фахівці інших міністерств і відомств для того, щоб підписати з інвестором договір на управління аеропортом на 30 років.

Згідно з інвестиційною угодою, інвестор бере на себе зобов`язання побудувати термінал у терміни, раніше узгоджені з УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.

Договір на управління аеропортом передбачатиме плату за управління, крім того, буде враховано бюджетне наповнення, оскільки зараз аеропорт є прибутковим і відраховує гроші до бюджету. Крім того, буде враховано питання соціального захисту працівників аеропорту. Після закінчення терміну оренди, все майно аеропорту буде передано назад державі, якщо не буде ухвалено рішення продовжити договір.

Як повідомляв УНІАН, за результатами засідання аукціонної комісії із залучення інвесторів для реалізації проекту будівництва нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 9 жовтня ц.р. до участі в аукціоні із залучення інвесторів було допущено 2 компанії – ТОВ «АБМ Всхуд» (Польща) і компанія IMTC-MEIL.L.C. (США). Обидва претенденти своєчасно подали необхідні документи для участі в аукціоні та сплатили гарантійний внесок.

Раніше Міністерство транспорту і зв`язку України кілька разів відкладало проведення конкурсу щодо Львівського аеропорту, відзначаючи наявність великої кількості учасників.

Кабінет міністрів України розпорядженням №1160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул будови нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», розроблений підприємством з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна».

Загальна кошторисна вартість будівництва 921 млн. 362 тис. грн., зокрема, будівельно-монтажних робіт – 386 млн. 371 тис. грн., устаткування, меблів, інвентарю – 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва – 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу - 1 тис. пасажирів на годину.