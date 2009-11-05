Україна розрахується за газ спеціальною валютою МВФ

Україна розрахується за газ, спожитий і закачаний у жовтні, використавши спеціальні права запозичень (SDR), повідомили УНІАН на правах анонімності в Міністерстві фінансів України.

СПЗ – це спеціальна валюта Міжнародного валютного фонду. За рішенням самміту G-20 у Лондоні МВФ випустив цього року СПЗ на суму еквіваленту 250 млрд доларів. Цей ресурс надійшов у золотовалютні резерви країн-членів Фонду двома траншами – 28 серпня та 9 вересня.

Ще 28 серпня Україна отримала 1 млрд 017 СПЗ, що відповідає приблизно 1,5 млрд доларів, а напочатку вересня – ще 292 млн СПЗ, що еквівалентно 500 млн доларів. Саме з цим чиновник Мінфіну пов`язує інформацію, поширену сьогодні народним депутатом України від партії Регіонів Олександром ПЕКЛУШЕНКОМ, що буцім-то в Україну надійшов черговий транш МВФ у межах програми стенд-бай в обсязі 2 млрд доларів.

Частина СПЗ, отриманих Україною, буде використана у розрахунках за газ, на суму «не менше 360 млн СПЗ», зазначив співрозмовник агенства