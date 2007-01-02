Референдум щодо НАТО нікому не потрібний... геть нікому

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що референдум про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією не відбудеться в 2007 році, оскільки в цьому не зацікавлені політичні еліти.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

«Все обійдеться без референдуму. Не думаю, що зараз у ньому зацікавлена Партія регіонів. Віктор ЯНУКОВИЧ побував у Вашингтоні, а він хоче мати свій вплив у відносинах по лінії Вашингтон-Київ. ЯНУКОВИЧ зацікавлений зараз у балансуванні, лавіруванні і багатовекторності», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог вважає, що позиції прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА і Президента Віктора ЮЩЕНКА з питання проведення референдуму про членство України в НАТО співпадають. «До того ж, на основі якого закону В.ЮЩЕНКО може ухвалювати рішення про призначення референдуму? Сьогоднішній закон про проведення референдумів ухвалено в 1991 році, і приймався він в абсолютно інших умовах і при абсолютно іншій політичній ситуації. Є сумніви в легітимності цього закону», - додав він.

На думку В.КАРАСЬОВА, при ухваленні рішення про призначення референдуму потрібне втручання Конституційного Суду. «Конституційний Суд повинен роз`яснити – які положення закону діють, а які – не діють і суперечать Конституції із змінами 2004 року», - пояснив експерт.

Політолог наголосив, що рішення про проведення референдуму залежатиме від позиції політичних еліт. «Візьмімо, наприклад, парламентську «п`ятірку». З усіх парламентських партій в проведенні референдуму зацікавлена лише Комуністична партія. Соціалісти, БЮТ, «Наша Україна» і Партія регіонів у цьому поки що не зацікавлені, оскільки не передбачені вибори, і проведення референдуму може скластися лише на користь антинатовських сил - партії Наталії ВІТРЕНКО - і «витягнути з пекла» СДПУ(о), як колись постала з попелу Партія регіонів», - відзначив він.

«Звісно, вся ця затія може зіпсувати новорічний настрій політичній владі і пропрезидентським силам, але на виході не буде жодного результату. Це питання буде спущено на гальма», - впевнений В.КАРАСЬОВ.