Мати довела дітей до туберкульозу, педикульозу та малокрів’я
17:31, 06 листопада 2009Суспільство
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Справу передали до суду
Прокуратура Магдалинівського району Дніпропетровської області розслідувала та передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням 29-річної матері, малолітні діти якої через бездоглядність захворіли на туберкульоз, педикульоз та малокрів’я.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Кримінальна справа порушена за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми).
Наразі 4-річний син та 1-річна донька підсудної перебувають у лікарні.
За вчинений злочин жінці загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років та позбавлення батьківських прав.
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