Мати довела дітей до туберкульозу, педикульозу та малокрів’я

Прокуратура Магдалинівського району Дніпропетровської області розслідувала та передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням 29-річної матері, малолітні діти якої через бездоглядність захворіли на туберкульоз, педикульоз та малокрів’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Кримінальна справа порушена за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми).

Наразі 4-річний син та 1-річна донька підсудної перебувають у лікарні.

За вчинений злочин жінці загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років та позбавлення батьківських прав.