Тимошенко заборонила продавати через аптеки маски з “резервної” марлі

Кабмін заборонив “продаж через торговельну чи аптечну мережу марлевих респіраторних масок, виготовлених з марлі медичної, відпущеної з мобілізаційного резерву”. Пункт такого змісту є у постанові КМУ № 1158 від 2 листопада 2009 р. “Про використання марлі медичної, відпущеної з мобілізаційного резерву у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань серед населення”, оприлюдненій на Урядовому порталі за підписом Тимошенко.

Згідно постанови усі виготовлені з “резервної” марлі маски мають розподілятися серед “одержувачів, визначених за рознарядкою Міністерства економіки”. Водночас Кабмін доручив Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державному департаменту з питань виконання покарань визначити перелік підприємств та установ, що виготовлятимуть маски з виділеної з резерву марлі. А відшкодування цим підприємствам витрат здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених МОЗ на подолання епідемії.