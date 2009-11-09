На США насувається руйнівний ураган

Губернатор штату Луїзіана (США) Бобі Джіндл оголосив надзвичайний стан у зв`язку з наближенням урагану "Іда". Поліція, Національна гвардія і служби порятунку Луїзіани приведені в режим підвищеної готовності, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Зараз стихія просувається до території США через Мексиканську затоку, швидкість її вітру становить 100 км/год. На узбережжі штатів Миссісипі та Алабама оголошене штормове попередження.

Напередодні "Іда" вдарила по Сальвадору, забравши життя 91 людини, в сусідній Нікарагуа ураган зруйнував більше 500 будинків.