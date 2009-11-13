З відділення Індексбанку вкрали 700 тисяч

З пограбованого вчора в Запоріжжі відділення "Індексбанку" викрадено близько 700 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, що узяла на контроль розслідування за цим злочином, "після нападу у відділенні "Індексбанку" не долічилися суми, еквівалентної майже 700 тис. грн.: 223 тис. рублів і близько 44 тис. євро, 14 тис. доларів США і 49 тис. грн.".

За словами співрозмовника агентства, правоохоронцями цей злочин кваліфіковано, як "розбій, спрямований на заволодіння майном у великих або особливо великих розмірах", - ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

У прокуратурі також зазначили, що "близько місяця тому це відділення "Індексбанку" відмовилося від послуг Державної служби охорони, що раніше, згідно з угодою, здійснювала охорону цього об`єкта.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада близько 18.30 невідомий чоловік, більша частина обличчя якого була закрита марлевою пов`язкою, увірвався в приміщення "Індексбанку", розташоване в центрі Жовтневого району Запоріжжя і, погрожуючи його працівникам предметом, схожим на пістолет, заволодів великою сумою грошових коштів, після чого зник з місця події.