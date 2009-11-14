Нацбанк очікує на відновлення української економіки у 2011-2012 роках

Національний банк України очікує на відновлення української економіки у 2011-2012 роках.

Як пише тижневик «Дзеркало тижня» (№ 44 (772) 14-20 листопада), таку думку висловив виконавчий директор Національного банку України з макроекономічних питань Ігор ШУМИЛО під час публічної дискусії представників державного і недержавного секторів, організованої за участю видання.

Відповідаючи на запитання про те, скільки часу буде потрібно Україні, щоб відновити рівень виробництва до передкризових показників, І.ШУМИЛО відзначив: «Цього року падіння 14%, наступному – 3-4% (зростання – УНІАН). Тобто ще 10% різниці порівняно з 2008-м. Якщо ми будемо зростати по 5%, то це 2011-2012 роки».

На думку І.ШУМИЛА, український бізнес в черговий раз адаптувався до кризи набагато краще, ніж можна було б очікувати за нинішніх дій влади.

Одним з головних чинників економічного відновлення представник НБУ назвав відсутність приводів до нового збурення девальваційних і інфляційних очікувань. З цією метою Національний банк визначив чіткі рамки грошової емісії.

Щодо останньої, то НБУ планує, що монетарна база на кінець 2009 року не перевищить 198 млрд. грн. Зараз цей показник перебуває на рівні 180 млрд. грн. У 2010 році планується, що зростання грошових агрегатів не перевищить 9-13%.