За добу від грипу та ГРЗ померли 17 людей
21:22, 14 листопада 2009Суспільство
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З початку епідемії - 282
З початку епідемії від грипу, ГРЗ та їхніх ускладнень в Україні померло 282 людини.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з оперативною інформацією МОЗ, за останню добу померло 17 людей.
Загальна кількість осіб, що захворіли - 1 мільйон 347 тисяч 538, з них за останню добу 38 627.
З початку епідемії госпіталізовано 73 373 особи, з них за останню добу – 3682.
Виписано з лікарень з початку епідемії 39 380 осіб.
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