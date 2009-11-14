За добу від грипу та ГРЗ померли 17 людей

З початку епідемії від грипу, ГРЗ та їхніх ускладнень в Україні померло 282 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з оперативною інформацією МОЗ, за останню добу померло 17 людей.

Загальна кількість осіб, що захворіли - 1 мільйон 347 тисяч 538, з них за останню добу 38 627.

З початку епідемії госпіталізовано 73 373 особи, з них за останню добу – 3682.

Виписано з лікарень з початку епідемії 39 380 осіб.

Українська правда