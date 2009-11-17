Міністр: перевірка держзакупівель ліків паралізує роботу

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ вважає, що кампанія з перевірки державних закупівель лікарських засобів і медичного обладнання паралізує роботу відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на засіданні міжвідомчої комісії з питань розслідування корупційних дій при закупівлі за державні кошти медичного обладнання та ліків у 2007-2009 роках.

“Якщо ми хочемо навести порядок, ми маємо на перспективу намалювати систему, яка повинна працювати – це державне замовлення. А якщо ми хочемо створити тільки репресії – немає питань, я можу завтра вийти у Верховну Раду із заявою про відмову від мільярду (ВР 3 листопада ухвалила закон про виділення 1 млрд. грн. на придбання ліків і медобладнання для профілактики і лікування грипу, розпорядником цих коштів закон визначив МОЗ – УНІАН)”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На його думку такі підходи паралізують роботу відомства. “Це ми також повинні чітко розуміти. Я попереджую про ризики, на які ми з вами виходимо”, – зазначив міністр.

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, В.КНЯЗЕВИЧ не виключив, що глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО розпочала цю кампанію проти нього особисто.

“Я не виключаю цього”, – сказав він.

При цьому В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що у нього як глави МОЗ немає конфлікту інтересів. “У мене немає жодної фірми, яка працює в медичній системі. Я роблю свою справу”, – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що створює спеціальну міжвідомчу робочу групу для вивчення цінової політики при закупівлі медичного обладнання, ліків та вакцин за бюджетні кошти.

«Я особисто очолю цю групу. Я не довіряю цю справу тим міністрам, під егідою та керівництвом яких такі закупівлі робилися. Тому що мені здається, що справа міністра – відслідковувати кожну копійку та гривню і відслідковувати, щоб кожне міністерство жило з честю і совістю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, до складу міжвідомчої групи будуть запрошені представники Генеральної прокуратури, Державної податкової адміністрації, Головного контрольно-ревізійного управління, кожної парламентської фракції і журналісти, які проводили журналістське розслідування щодо формування цін при централізованих закупівлях.

Голова уряду повідомила, що таке рішення вона ухвалила у зв’язку із виявленням різниці у цінах при закупівлях, за результатами її особистих переговорів з виробниками, а також переговорів міністерств та їхніх закупівель.