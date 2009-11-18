У Чернівецькій області продовжили карантин

У Чернівецькій області продовжено карантинні заходи у зв’язку із збереженням складної епідемічної ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це відповдіне рішення головний санітарний лікар Чернівецької області Олександр СВІТЛИЧНИЙ доповів міністру охорони здоров’я України Василю КНЯЗЕВИЧУ.

Члени надзвичайної протиепідемічної комісії при Чернівецькій облдержадміністрації одноголосно ухвалили рішення призупинити до окремого розпорядження навчальний процес в дошкільних закладах, школах та вищих навчальних закладах 1-4-го рівнів акредитації, враховуючи збереження складної епідемічної ситуації на території області (перевищення епідпорогу на 46-му тижні в 4,9 рази) та прогноз щодо перевищення епідпорогу на 47-му тижні.