Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО звинувачує владу у небажанні захистити право громадян на житло.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував провал голосування у Верховній Раді щодо подолання президентського вето на Закон "Про захист майнових прав громадян в період виходу економіки України зі стану фінансової кризи". Цим законом на час кризи запроваджувався мораторій на вилучення житлової нерухомості, яка перебуває в заставі за іпотечним кредитом і в якій постійно проживає позичальник. За подолання вето проголосувало лише 56 народних депутатів із 426, зареєстрованих у сесійній залі.

«Парламенту, уряду і Президенту знову забракло готовності до співпраці та відповідальності перед народом», - сказав С.ТІГІПКО.

«Люди, які брали кредити на купівлю житла, постраждали, перш за все, з вини держави», – вважає він.

Стабільність національної валюти, рівень доходів громадян, кредитні ставки – все це в зоні відповідальності держави та її інститутів. «Для вирішення проблеми зовсім не потрібно було голосувати за закон, який не працює, і потім влаштовувати шоу з вето та його удаваним подоланням. Досить було забезпечити рефінансування банків, що видавали іпотечні кредити, дати позичальникам субсидії, які компенсують зростання кредитних ставок, – упевнений С.ТІГІПКО. – Це мало б подвійний ефект – захищені були б не тільки позичальники, але й вкладники, чиїм коштом банки видавали кредити на купівлю житла».