У Чорному морі єдиний боєздатний підводний човен ЧФ РФ передав SOS

Вночі з 20 на 21 листопада на борту єдиного на сьогодні боєздатного підводного човна Чорноморського флоту Російської Федерації “Алроса” сталася позаштатна ситуація.

Про це УНІАН повідомило джерело в штабі Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

За уточненою інформацією військово-експертного видання «Флот2017», після того, як команда підводного човна не змогла самостійно вирішити проблему, судно о 8.05 ранку 21 листопада подало сигнал SOS.

Подробиці НП на даний момент невідомі.

На той час підводний човен перебував за 150 кілометрів від Сухумі (Абхазія).

Треба зазначити, що заявку на вихід у море підводного човна “Алроса” командування ЧФ РФ українській стороні не надавало.

Для вирішення позаштатної ситуації на російському підводному човні терміново було направлено два літаки «Ан» і один Б-12 Чорноморського флоту РФ.

Через деякий час російська сторона заявила, що “Алроса” виконує навчально-бойові завдання в згаданому районі. Про жодні події на підводному човні не повідомлялося.

Підводний човен «Алроса» входить до складу сил постійної готовності Чорноморського флоту.

*** Дизель-електричний підводний човен проекту 877В «Алроса» входить до складу 247-го окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту Росії. У складі дивізіону, окрім «Алроси», - також підводний човен Б-380, який стоїть на ремонті в Севастополі. Таким чином, субмарина «Алроса» на сьогодні – єдиний боєздатний підводний човен на всьому Чорноморському флоті РФ.

Тактико-технічні дані субмарини:

Водотоннажність (надводна/підводна): 2300/3950 т.

Розміри: довжина - 76,2 м, ширина - 9,9 м, осідання 6,2 м.

Швидкість ходу (надводна/підводна): 10/17 вузлів.

Силова установка: 2 дизелі, електромотори - 5000 і 130 к.с.

Дальність плавання: 400 миль у підводному положенні, 6000 миль у надводному положенні.

Озброєння: шість 533-міліметрових носових торпедних апарати, 18 торпед, ПЗРК "Игла".

Глибина занурення: робоча – 240 м, гранична – 300 м.

Екіпаж: 52 особи.