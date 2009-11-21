У Чорному морі єдиний боєздатний підводний човен ЧФ РФ передав SOS
Сталася позаштатна ситуація
Вночі з 20 на 21 листопада на борту єдиного на сьогодні боєздатного підводного човна Чорноморського флоту Російської Федерації “Алроса” сталася позаштатна ситуація.
Про це УНІАН повідомило джерело в штабі Чорноморського флоту Росії в Севастополі.
За уточненою інформацією військово-експертного видання «Флот2017», після того, як команда підводного човна не змогла самостійно вирішити проблему, судно о 8.05 ранку 21 листопада подало сигнал SOS.
Подробиці НП на даний момент невідомі.
На той час підводний човен перебував за 150 кілометрів від Сухумі (Абхазія).
Треба зазначити, що заявку на вихід у море підводного човна “Алроса” командування ЧФ РФ українській стороні не надавало.
Для вирішення позаштатної ситуації на російському підводному човні терміново було направлено два літаки «Ан» і один Б-12 Чорноморського флоту РФ.
Через деякий час російська сторона заявила, що “Алроса” виконує навчально-бойові завдання в згаданому районі. Про жодні події на підводному човні не повідомлялося.
Підводний човен «Алроса» входить до складу сил постійної готовності Чорноморського флоту.
*** Дизель-електричний підводний човен проекту 877В «Алроса» входить до складу 247-го окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту Росії. У складі дивізіону, окрім «Алроси», - також підводний човен Б-380, який стоїть на ремонті в Севастополі. Таким чином, субмарина «Алроса» на сьогодні – єдиний боєздатний підводний човен на всьому Чорноморському флоті РФ.
Тактико-технічні дані субмарини:
Водотоннажність (надводна/підводна): 2300/3950 т.
Розміри: довжина - 76,2 м, ширина - 9,9 м, осідання 6,2 м.
Швидкість ходу (надводна/підводна): 10/17 вузлів.
Силова установка: 2 дизелі, електромотори - 5000 і 130 к.с.
Дальність плавання: 400 миль у підводному положенні, 6000 миль у надводному положенні.
Озброєння: шість 533-міліметрових носових торпедних апарати, 18 торпед, ПЗРК "Игла".
Глибина занурення: робоча – 240 м, гранична – 300 м.
Екіпаж: 52 особи.