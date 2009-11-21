У Києві затримано чоловіка, який викрав з ломбарду майже 3 кг золота

Співробітники столичної міліції затримали молодого чоловіка, який пограбував в Оболонському районі один з ломбардів, заволодівши майже 600 ювелірними виробами загальною вагою 2,7 кг.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві.

За інформацією ЦГЗ, чоловік у медичній масці на обличчі зайшов до ломбарду і запитав у касира, скільки коштуватиме продати ювелірні прикраси або обміняти. Після цього пішов до виходу, але, дійшовши до дверей, відчинити їх, начебто, не зміг і попросив допомогти касира. Тільки-но та прийшла на допомогу, невідомий, погрожуючи застосувати силу, примусив її віддати ключі від сейфа. Заволодівши коштовностями, нападник кинувся тікати, але був затриманий на вулиці пішим патрулем батальйону ППС, який проходив поблизу ломбарду.