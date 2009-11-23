Москаль про моральну шкоду, голову парламенту і дірку від бублика

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО не зможе відсудити у нього 100 тис. грн. компенсації за моральну шкоду.

Про це йдеться у коментарі Г.МОСКАЛЯ, текст якого розповсюдила сьогодні прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

«Про перспективу отримання ГРИЦЕНКОМ 100 тисяч гривень (моральної шкоди) скажу словами Гліба Жеглова з кінофільму «Місце зустрічі змінити не можна»: «Дірку від бублика ти отримаєш», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Крім того, він повідомив, що поданий кримським спікером позов оскаржено в Апеляційному суді Криму.

Г.МОСКАЛЬ заявив, що Крим перебуває у складній соціальній і економічній ситуації, додавши, що владу в автономії тримає в руках правляча коаліція на чолі з А.ГРИЦЕНКОМ. Коаліція, вважає начальник міліції Криму, «має узяти на себе всю повноту відповідальності за становище в автономії».

«Якщо 100 тисяч гривень, які намагається відсудити у мене ГРИЦЕНКО, допоможуть хоч якось стабілізувати становище у Криму, я готовий узяти кредит і вкласти ці гроші у справу порятунку півострова від наслідків правління клану ГРИЦЕНКА і його прибічників», - додав начальник кримської міліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня А.ГРИЦЕНКО назвав «собачою нісенітницею» вислови Г.МОСКАЛЯ на його адресу і заявив про підготовку позовів до суду. А.ГРИЦЕНКА особливо обурили звинувачення Г.МОСКАЛЯ в тому, що він покриває протиправну діяльність деяких депутатів кримського парламенту, які, як вважає начальник кримської міліції, є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами.

Виручені в результаті судових розглядів з Г.МОСКАЛЕМ гроші спікер обіцяє віддати дитбудинкам, сиротам, багатодітним сім`ям.

16 листопада стало відомо, що Головне управління МВС у Криму просить Апеляційний суд автономії закрити провадження, відкрите за позовом А.ГРИЦЕНКА до Г.МОСКАЛЯ.