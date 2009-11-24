Зміцнення курсу гривні триватиме
Багато компаній зараз проводять платежі
Найближчим часом зміцнення курсу гривні продовжуватиметься, оскільки багато компаній зараз здійснюють платежі до бюджету, що може збільшити пропозицію долара на ринку.
Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.
При цьому він припускає стабілізацію валютного курсу.
Як зазначив І.ДАВИДЕНКО, в період з 16 по 20 листопада 2009 року на міжбанківському валютному ринку спостерігалася стабілізація курсу долара до гривні на рівні 8,08/8,15 грн./дол. з тенденцією до зміцнення курсу української валюти. За його підрахунками, міжбанк розпочав минулий тиждень з рівня 8,11/8,15 грн./дол., а закінчив на рівні 8,08/8,11 грн./дол.
На думку І.ДАВИДЕНКА, ця ситуація пов`язана з періодом бюджетних платежів. Це, в свою чергу, приводить до збільшення продаж доларів на ринку і, відповідно, впливає на зміцнення курсу гривні, підкреслив він.