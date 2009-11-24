Зміцнення курсу гривні триватиме

Найближчим часом зміцнення курсу гривні продовжуватиметься, оскільки багато компаній зараз здійснюють платежі до бюджету, що може збільшити пропозицію долара на ринку.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

При цьому він припускає стабілізацію валютного курсу.

Як зазначив І.ДАВИДЕНКО, в період з 16 по 20 листопада 2009 року на міжбанківському валютному ринку спостерігалася стабілізація курсу долара до гривні на рівні 8,08/8,15 грн./дол. з тенденцією до зміцнення курсу української валюти. За його підрахунками, міжбанк розпочав минулий тиждень з рівня 8,11/8,15 грн./дол., а закінчив на рівні 8,08/8,11 грн./дол.

На думку І.ДАВИДЕНКА, ця ситуація пов`язана з періодом бюджетних платежів. Це, в свою чергу, приводить до збільшення продаж доларів на ринку і, відповідно, впливає на зміцнення курсу гривні, підкреслив він.