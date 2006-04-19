При появі міліції грабіжник вистрелив собі в голову

У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, пограбував магазин, викравши 45 мобільних телефонів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських, зникнути з магазину йому завадили співробітники міліції, після чого зловмисник з власного пістолету вистрелив собі у голову. Непритомного грабіжника було госпіталізовано до лікарні.

З місця події вилучено восьмизарядний газовий пістолет, пристосований для стрільби патронами калібру 5,45 мм із саморобним глушником.

Викрадені мобільні телефони повернуто в магазин. За фактом розбою слідчий відділ Саксаганського райвідділу внутрішніх справ Кривого Рогу порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України.